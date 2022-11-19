Andrey Rublev, ATP Finalleri'nde yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Rublev ile Tsitsipas karşılaştı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Rublev, 1 saat 42 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 24 yaşındaki Yunan rakibini 3-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta yarı finali önceden garantileyen Novak Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri olup Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti.
Kırmızı Grup'ta yarı finale kalan Rublev ise Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi oldu.
İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Rublev ile Tsitsipas karşılaştı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Rublev, 1 saat 42 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 24 yaşındaki Yunan rakibini 3-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.
Kırmızı Grup'ta yarı finali önceden garantileyen Novak Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri olup Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti.
Kırmızı Grup'ta yarı finale kalan Rublev ise Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi oldu.
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