Andrey Rublev, ATP Finalleri'nde yarı finalde

Profesyonel Tenisçiler Birliği tarafından düzenlenen ATP Finalleri'nde Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.



İtalya'nın Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler sezon sonu turnuvasının 7. gününde Rublev ile Tsitsipas karşılaştı.



Turnuvanın 6 numaralı seribaşı 25 yaşındaki Rublev, 1 saat 42 dakika süren Kırmızı Grup mücadelesinde 24 yaşındaki Yunan rakibini 3-6, 6-3, 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti.



Kırmızı Grup'ta yarı finali önceden garantileyen Novak Djokovic, 3'te 3 yaparak grup lideri olup Yeşil Grubu ikinci sırada tamamlayan Taylor Fritz ile eşleşti.



Kırmızı Grup'ta yarı finale kalan Rublev ise Yeşil Grup lideri Casper Ruud'un rakibi oldu.





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