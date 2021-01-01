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Andrew Wiggins, Timberwolves'a "halen dargın"

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in, eski takımı Minnesota Timberwolves'a halen dargın olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in, eski takımı Minnesota Timberwolves'a halen dargın olduğu iddia edildi.

The Athletic'de yer alan bir habere göre Wiggins'in, eski Timberwolves başkanı Gersson Rosas'ın davranış biçimini son derece ikiyüzlü bulduğu ve Wolves organizasyonunda yarattığı toksik ortamdan ötürü hayal kırıklığına uğradığı söylendi.

26 yaşındaki oyuncunun, eski takımıyla yollarının ayrılma biçiminden hoşlanmadığı ve Rosas'ın sergilediği çifte standart karşısında şaşkına döndüğü belirtildi:

"Golden State'e katıldığından beri onunla iletişim halinde olan oyunculara göre, Wiggins'i aslında rahatsız eden şey, algılamış olduğu ikiyüzlülüktü. Wiggins'in için aile, her zaman değer verdiği bir şeydir. Onun için en önemli şeydir. Bu yüzden Rosas, Wiggins'e genel olarak ailenin önemini vaaz etmeye başladığında ve Bahamalar'a bir gezi yapıp onun ailesiyle bir araya geldiğinde, ona doğru bir şekilde hitap etmişti.

Rosas, işteki ilk yaz dönemindeyken bir seferinde Wiggins'in kızını kucağına almış ve sadece oyuncu olan Wiggins ile değil, aynı zamanda insan olan Wiggins ile de bir ilişki kurmaya söz vermişti.

Rosas, bir arada kalmanın, bağ kurmanın ve yetersiz olduklarında bile savaşmanın önemini vaaz etmişti. Yani Rosas onu takas ettiğinde, Wiggins pek çılgına dönmemişti çünkü hiç öyle biri değildi.

Fakat Rosas'ın, aile ve birliktelik hakkında bu kadar konuştuktan sonra, görev süresi henüz bir yılı doldurmadan iki oyuncu dışında herkesi takas etmiş olduğu gerçeği, Wiggins'e komik gelmişti. Sonrasında Rosas, antrenman kampından hemen önce aniden gönderilmişti.

Wiggins, kendisine hem takas edilişi hem de Rosas'ın gönderilmesi hakkında soru soran herkese, eski başkanın tutarsızlığıyla dalga geçer gibi bir ifadeyle 'O adam kızımı kucağına almıştı' diyordu."


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