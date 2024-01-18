Andrew Wiggins, Mavericks'in radarında!

Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in, Dallas Mavericks'in takas radarında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Andrew Wiggins, Mavericks'in radarında!
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18 Ocak 2024 12:52
Golden State Warriors forveti Andrew Wiggins'in, Dallas Mavericks'in takas radarında olduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Mavs'in Wiggins, Charlotte Hornets'tan PJ Washington ve Brooklyn Nets'ten Dorian Finney-Smith dahil olmak üzere birçok opsiyonu değerlendirdiğini bildirdi.

Wiggins'in takas değerinin bu sezon gösterdiği vasat altı performans nedeniyle oldukça düşük bir seviyede olduğu tahmin ediliyordu.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 36 maçta 11.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.5 asist ortalamalarına sahip.

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