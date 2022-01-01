Andrew Robertson: ''Yıkıcı bir durumdayız''

EURO 2024'e veda eden İskoçya'da takım kaptanı Andrew Robertson, Macaristan maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Tüm güçlerini ortaya koyduklarını söyleyen Andrew Robertson, "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek bir şey yok. Her şeyimizi ortaya koyduk. Bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bizi kontra ataktan vurdular. Her iki şekilde de olabilirdi ama futbol bu. Bunu atlatmak uzun zaman alacak.'' dedi.



Oyunu değerlendiren yıldız isim, ''İlk yarıda çok fazla topa sahip olduk ama hiçbir şey yapamadık. Biraz daha ileri gitmeliydik. Bunu başardık ama enayi yerine konduk. Gerçekçi olmak gerekirse beraberlik yeterli olmayacaktı. Bu gece ve uzun bir süre boyunca bunun üstesinden gelmeliyiz.'' dedi.



Robertson konuşmasını şu sözlerle noktaladı: ''Zor bir maçtı. Yıkıcı bir durum. Tüm çocuklar kesinlikle çok üzgün. Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum; hepinizi hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim."



