On dört yıllık NBA veteranı Andrew Bogut, basketboldan emekli olduğunu duyurdu.



36 yaşındaki Bogut, gelecek sezon nerede oynayacağını açıklamak için "Rogue Bogues" isimli podcast'te şu duyuruyu yaptı:



"Gelecek sezon için hangi takıma imza atacağıma dair aldığım karar, kesinlikle hiçbir yer olmadığı. Profesyonel basketboldan hemen emekli olacağım. Olimpiyatların ertelenmesi olmasaydı, bu kararı daha önce alırdım."



Bogut, önümüzdeki yaz Olimpiyatlar'da ülkesi Avustralya'ya dördüncü kez temsil etmeyi umduğunu, ancak sağlığının buna izin vermediğini söyledi:



"Size yalan söylemeyeceğim, son iki yıl, bir antrenman seansına veya bir maça gitmek şöyle dursun, bazı günler sabahları yataktan kalkmak benim için gerçek bir zorluk olmaya başlamıştı. Ve muhtemelen 2018'den beri vücudum, en ufak bir sıkıntıda dökülmeye hazır konumdaydı."



Bogut, Milwaukee Bucks tarafından 2005 NBA Draftı'nda 1'inci sıradan seçilmişti. 2012'de Monta Ellis için Golden State Warriors'a takas edilmeden önce, ilk yedi NBA sezonunu Bucks'la geçirmişti.



Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers ile oynamadan önce 2015'te Golden State ile şampiyonluk kazanmış olan Bogut, Avustralya'nın NBL liginde kısa bir süre oynadıktan sonra, 2018-19 sezonunda 11 maç için Warriors'a geri dönmüştü.



