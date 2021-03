Andrew Andrews: 'Türkiye'den NBA'e gidebilirim'

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Andrew Andrews, Türkiye kariyerinde şu ana kadar beklentileri karşıladığını söyledi.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunda Büyükçekmece Basketbol'da gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken ve bu sezon da formasını giydiği Darüşşafaka Tekfen'de en skorer oyuncu konumunda bulunan Andrews, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Yeşil-siyahlı takıma büyük beklentilerle transfer olduğunu aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Sezon başında omuzlarımda büyük bir yük olacağını biliyordum. Başantrenörün de benden beklentisi yüksek. Şu ana kadar beklentileri karşılayabildiğimi düşünüyorum. Türkiye'de daha önce iyi bir skorer olduğumu göstermiştim. Bu sezon kazanan bir oyuncu olduğumu da kanıtlamaya çalışıyorum. Darüşşafaka, iyi bir takım ve organizasyonla kazanabileceğimi göstermeme yardımcı oldu. Ben de şu an bunu yapıyorum. En skorer oyuncu olmamdaki en önemli şeyin takım kültürü olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.



- "ING Basketbol Süper Ligi, en kaliteli liglerden biri"



Andrew Andrews, ING Basketbol Süper Ligi'nin dünyadaki en kaliteli liglerden biri olduğunu ifade etti.



Türkiye'de çok iyi yerli oyuncuların olduğunu vurgulayan Andrews, "ING Basketbol Süper Ligi, dünyanın en kaliteli yerel liglerinden biri. Ligde yer alan takımların çoğu Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Bu da ligin kalitesini ispatlıyor. Kaliteli 5 yabancı oyuncunun sahada olması da çok önemli. Türkiye Ligi çok kaliteli." şeklinde görüş belirtti.



Ligde ilk hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu aktaran ABD'li oyun kurucu, "Play-off'a kaçıncı sıradan gireceğimizin hesabını yapıyoruz. İlk 6'da yer alırsak çok iyi olur. Sezonu güçlü bitirmek en önemlisi." değerlendirmesinde bulundu.



- "Teyzem beni evlatlık aldı"



Andrew Andrews, annesinin uyuşturucu bağımlısı olmasından dolayı kendisini teyzesinin büyüttüğünü dile getirdi.



Evlatlık olarak büyümenin kendisi için kötü bir durum olmadığını belirten Andrews, "Ben küçükken evlat edinildim. Teyzem beni evlatlık aldı. Annem, uyuşturucu bağımlısı olduğu için ailemiz beni teyzemin büyütmesine karar vermiş. Evlatlık edinilme olayı kötü bir tecrübe değildi. Asıl biyolojik annem ve babam bir sokak yakında oturuyordu. Çocukluğum normale yakın geçti diyebilirim. Basketbola da beni annem başlattı. Profesyonel olmak gibi bir hayalim yoktu." ifadelerini kullandı.



- "NBA'de oynamak benim de hayalim"



Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynama hedefinin olduğunu anlatan Andrew Andrews, şunları kaydetti:



"Her oyuncu gibi NBA'de oynamak benim de hayalim. Bir fırsat çıkarsa değerlendirebilirim. Burada iyi bir hava yakaladım. Bunun keyfini çıkarıyorum. Basamak basamak düşünecek olursak, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynadım. THY Avrupa Ligi'nde de bir kariyer isteyebilirim. Orada da başarılı olursam NBA'i düşünebilirim. Koç daha iyi olmam için çalışıyor. THY Avrupa Ligi seviyesinde olduğumu düşünüyorum."



- "İstanbul'a bayılıyorum"



İstanbul'da yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Andrews, sözlerini şöyle tamamladı:



"İstanbul'a bayılıyorum. Yaşadığım en güzel şehirlerden biri. Pandemi olsa da restoranlar hizmet veriyor. Her şey elimin altında. Herkes gerçekten çok yardımsever. İnsanlar bana yardımcı oluyorlar. İngilizce bilmeseler dahi onlardaki o eforu hissediyorum ve bu da beni mutlu ediyor. Çok az Türkçe kelime biliyorum. Türkçe'yi iyi anlayabiliyorum ama konuşma kısmında çok kötüyüm."