Andres Iniesta'ya şaraplı çılgın teklif!

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra hangi takıma transfer olacağı merakla bekleneniçin Çin'den astronomik bir transfer teklifi geldi.İspanyol El Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Çin Ligi ekiplerinden, Iniesta'ya yıllıkkazanacağı 3 yıllık bir teklif götürdü. Iniesta, teklifi kabul etmesi halinde Çin'de 3 yıldakazanacak.Çin ekibi, ayrıca Iniesta'ya şarap teklifinde de bulundu. Chongqing Dangdai Lifan, Iniesta'nın ismiyle üretilen şaraplardan 6 milyon şişe alma teklifi yaptı.Chongqing Dangdai Lifan'ın teklifleri bununla da sınırlı kalmadı. Çin takımı, son olarak Iniesta'ya imaj haklarının %50'sini alma teklifinde bulundu.