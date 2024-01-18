Andreas Zagklis: 'Burası basketbolun Silikon Vadisi'

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, Abdi İpekçi Salonu'nun yerine inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi ile ilgili olarak TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Zagklis'e bilgi verdi.



Projenin gelmiş olduğu noktadan çok etkilendiğini belirten Andreas Zagklis, basketbolun gerçek anlamda bir Silikon Vadisi'ne kavuşmak üzere olduğunu ifade etti.



Geride bırakılan dönemlerde TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile görüştüğünü ve projeyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Zagklis, "Başkan Türkoğlu'nun ofisinde birkaç yıl önce projenin maketini görmüştüm. Ancak tesisin boyutu ve kapsamını buraya gelip görünce anlayabildim. Başkan Türkoğlu burayı bir 'kompleks' olarak adlandırıyor. Ben ise gerçekte buranın adeta bir şehir olduğunu düşünüyorum. Saha, merkez salon, ofisler, okul, çevredeki üniversiteler… Deyim yerindeyse burası basketbolun Silikon Vadisi. TBF Yönetimi ve Başkanının ortaya koyduğu vizyon da bu şekilde. Bu değerli yatırımı yaptığı için Türk devletine, Sayın Cumhurbaşkanına ve katkı sağlayan tüm yetkililere basketbol adına teşekkür ediyorum. Ben onları ancak tebrik edebilirim. Bu tesislerdeki ilk kutlamaların FIBA Altyapı Turnuvası ile yapılacak olması ise beni ayrıca etkiliyor." ifadelerini kullandı.



FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis'i Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Türkoğlu da "Bu tesisin sadece Türkiye için değil, aynı zamanda Avrupa basketbolu ve FIBA için de inşa edildiğini belirtmek isterim. Basketbol Gelişim Merkezi'ni her zaman eviniz olarak görmenizi isterim. Eminim ki basketbolu küresel ölçekte geliştirmek için TBF ve FIBA ortaklığında pek çok işbirliği yapacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



