Andreas Pistoilis: 'Galatasaray'dan teklif alınca gurur duydum'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini yorumlayan, iki kulüp arasındaki ezeli rekabeti çok iyi bildiğini söyleyen Pistoilis, Galatasaray'dan teklif aldıktan sonra transferin de bir gün içinde bittiğini, böyle bir teklif almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. (Fanatik)



Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti hakkında neler biliyordunuz, geldikten sonra neleri deneyimlediniz ve öğrendiniz?



"Bu rekabetin benim için Avrupa'nın en önemlilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. El Clasico'dan (Real Madrid-Barcelona), benim ülkemdeki Panathinaikos- Olympiakos rekabetinden bir farkı yok. Buraya Kızılyıldız- Partizan rekabetini de ekleyebilirim. Fenerbahçe- Galatasaray rekabetini de çok iyi biliyorum. Türk halkı ve Yunan halkı arasında da çok büyük benzerlikler var. İnsanların kulüplerine karşı ne kadar tutkulu olduklarını çok iyi biliyorum. Bunlar özel maçlar ama bazen çılgınca olabiliyor. İşler normalin dışına çıkabiliyor ama Akdeniz insanı böyle. Türkler, Yunanlar, İspanyollar bazen sınırı aşıyoruz. Ama bu taraftar olmanın bir parçası."



Derbiye nasıl hazırlandınız, oyun planınızı uygulayabildiniz mi?



"Öncelikle ilk idman gününden itibaren maça teknik-taktikten ziyade mental olarak hazırlanmaya çalıştık. Savaşmalıydık, konsantre olmalıydık ve her türlü olumsuz şarta hazır olmalıydık. Gerçi bütün maçlar öncesi bunu yapıyoruz ama mental anlamda oyuncularımıza 'Savaşa gidiyoruz, kazanmak istiyoruz, başka seçeneğimiz yok' mesajını hafızalarına kazımaya çalıştık."



İlk teklif geldiğinde neler hissetiniz?



"15 yıldan fazla bir süredir asistan coach olarak görev yapıyorum. Dürüst olmak gerekirse son birkaç yıldır baş antrenörlük için kendimi hazır hissediyordum ve bir teklif bekliyordum. Galatasaray'dan teklif gelince çok mutlu oldum. Hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul ettim. Çok sevdiğim bir ülke. Burada yaşamayı, Türk insanını çok seviyorum. Ayrıca Galatasaray çok büyük bir kulüp ve büyük bir camia. Potansiyeli olan, milyonlarca taraftarı olan bir kulüp. Bir kez daha söylüyorum teklif aldığım için çok ama çok mutlu oldum ve gurur duydum."





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