Andreas Pistiolis: 'Takımım karakter ortaya koydu'

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, 74-62 kazanılan Beşiktaş Icrypex karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.



Karakterlerini ortaya koyduklarını ve savaşçı ruhu sahaya yansıtarak kazandıklarını ifade eden Pistioli, "Bu müsabakayı geçen maç sakatlanan DeVaughn için oynadık. Maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Galatasaray taraftarları için çok mutluyum. Böyle takımlar arasındaki mücadelenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Takımım bugün ortaya karakter koydu. Umarım taraftarımız bunun hakkını verir ve bir sonraki maç bizi daha çok destekler. O destekle birlikte her şeyi yapabiliriz. En önemli nokta takımın savaşçı ruhuydu. Maçı hiç bırakmadan devam ettik. Benim için en önemlisi buydu." şeklinde konuştu.





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