Andreas Pistiolis: 'Burası benim için risk değildi'

Galatasaray Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü Andreas Pistiolis dikkat çeken bir açıklama yaptı.



Genç çalıştırıcıyla çıkışa geçen Galatasaray Basketbol Takımı'nın Yunan başantrenörü sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı için çok memnun olduğunu belirtti.



"Benim için bu kulüpte ve buradaki oyuncularla çalışmak bir fırsattı. Bu yüzden buraya gelmem benim için bir risk değildi" diyen Pistiolis, "Savaşçı olmak içlerinde ya vardır ya da yoktur. Her bir oyuncumda bu istek var. Bu yüzden sadece görmelerine ve yolu bulmalarına yardımcı oluyorum" şeklinde konuştu.





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