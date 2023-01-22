Andreas Pistiolis: "Bir yol bulmaya çalışıyoruz"

Galatasaray NEF Başantrenörü Andreas Pistiolis, 80-70 mağlup oldukları Anadolu Efes mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Andreas Pistiolis: 'Bir yol bulmaya çalışıyoruz'
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22 Ocak 2023 23:22
Galatasaray NEF'in Yunan Başantrenörü Andreas Pistiolis, Anadolu Efes'e karşı alınan 80-70'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Pistiolis, "Oyuncularım fiziksel olarak iyi efor gösterdi. Bir yol bulmaya ve yeni setlere adapte olmaya çalışıyoruz. Farklı pozisyonda oynayabilen oyuncularımız var. Zorluklar yaşıyoruz ama yolunu bulmak zorundayız." şeklinde konuştu.
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