Andreas Pistiolis: '5. maç çok büyük olacak'

Galatasaray Başantrenörü Andreas Pistiolis, ING Basketbol Süper Ligi yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes'e karşı kazanmalarının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Koç Pistiolis, "İlk olarak taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir atmosferdi. Bizim için yaptıklarına minnettarım." dedi.



Yunan koç, "Her şeye rağmen savaştık. Yüzde yüzümüzü ortaya koyduk. Burada teknik ekip ve yönetime teşekkür etmek istiyorum. Taraftar bizi bu galibiyete götürdü. Maça kötü bir başlangıç yaptık ama kritik anlarda iyi kararlar verdik. Bizim için büyük bir maç olacak." diye konuştu.





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