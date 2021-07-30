Andreas Pereira'dan Fenerbahçe açıklaması

Kadrosunda Mesut Özil ve Dimitris Pelkas gibi 10 numara pozisyonun oynayabilen isimler bulunan Fenerbahçe'nin Manchester United'lıile ilgilendiği iddia edildi.Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladığı öne sürülürken; flaş bir açıklama geldi.Andreas Pereira, Alex de Souza'nın da formasını giydiği Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini söyledi.25 yaşındaki yıldız isim, TNT Spor'a yaptığı açıklamada "Alex de Souzai idolüm. Onun giydiği formayı giymek güzel olabilir. Bu neden olmasın? Bunun için kulüpler arasındaki görüşmeler önemli. Transfer görüşmelerini yönetime bıraktım. Eğer Fenerbahçe'nin ilgisi doğruysa, projeye ve bana verilen rolü görmek güzel olabilir." diyerek transfere açık kapı bıraktı.Manchester United ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andreas Pereira, geçen sezonu Lazio'da kiralık geçirdi. Lazio'da 33 maça çıkan Andreas Pereira, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu bu maçların sadece 5 tanesine ilk 11'de başladı.