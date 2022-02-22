Ligdeki 3 haftalık suskunluğunu Alanyaspor maçında bitiren Andreas Cornelius, gol sayısını 12'ye çıkardı; krallık yarışında Karagümrüklü Aleksandar Pesic ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok ile zirveyi paylaştı.
Attığı golün yanı sıra hücumda arkadaşlarına önemli fırsatlar hazırlayan Danimarkalı yıldız, iddia konuştu.
Andreas Cornelius "Hedeflerimden biri gol krallığı... Ancak asıl hedef şampiyonluk. Mümkünse ikisini birden gerçekleştirmek istiyorum" dedi.
Attığı golün yanı sıra hücumda arkadaşlarına önemli fırsatlar hazırlayan Danimarkalı yıldız, iddia konuştu.
Andreas Cornelius "Hedeflerimden biri gol krallığı... Ancak asıl hedef şampiyonluk. Mümkünse ikisini birden gerçekleştirmek istiyorum" dedi.