Transfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi. Cagliari'nin İtalyan santrforu Alberto Cerri ve Dnipro- 1'in Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'in yanında öncelik ise Parma'nın 28 yaşındaki golcüsü Andreas Cornelius'tu.



Bordomavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakan Ukraynalı'nın istediği rakamla Fırtına'nın önerisi arasındaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indiği bildirildi.



4 MİLYON EURO BONSERVİS



Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, bordo-mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.



Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi.



