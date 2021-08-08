Andreas Cornelius, Trabzonspor'a ışığı yaktı!

Trabzonspor'un forvet transferindeki 1 numaralı hedefi olan Danimarkalı Andreas Cornelius, Trabzon'dan ev baktı. Kulübü Parma ile anlaşma sağlanan Andreas Cornelius, maaşında da fedakarlık gösterdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Andreas Cornelius, Trabzonspor'a ışığı yaktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2021 10:38
Transfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi. Cagliari'nin İtalyan santrforu Alberto Cerri ve Dnipro- 1'in Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'in yanında öncelik ise Parma'nın 28 yaşındaki golcüsü Andreas Cornelius'tu.

Bordomavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakan Ukraynalı'nın istediği rakamla Fırtına'nın önerisi arasındaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indiği bildirildi.

4 MİLYON EURO BONSERVİS

Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde, talep ettiği 2 milyon 500 bin Euro'luk maaştan kısmi fedakârlıklar yaptığı, bordo-mavili yönetimin de Parma kulübüyle 4 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli için prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı kaydedildi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.