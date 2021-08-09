Andreas Cornelius, Trabzon'a iniş yaptı

Trabzonspor forvet transferine nokta koydu. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'u renklerine bağladığını duyurdu.



28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon 100 bin Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Eşit taksitlerle ödenecek bonservis için anlaşma sağlandı. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.



İTALYA'YA ÖZEL UÇAK



Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo-mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderdi. Cornelius'u taşıyan uçak 16:55 civarında Trabzon'a iniş yaptı.



BİR YORUM; İSKENDER GÜNEN

"AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ"



Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi? Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncu olarak gelmişti. Ancak gösterdiği performansla takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Atletik özellikleriyle ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bugüne kadar çok önemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'un oluşturduğu kadro düşünüldüğünde çok önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğu hücum bölgesinde, bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncuları mevcut.







