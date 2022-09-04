Andreas Cornelius'tan Trabzonspor itirafı

Trabzonspor'dan Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Andreas Cornelius'tan Trabzonspor itirafı
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04 Eylül 2022 13:56
Trabzonspor'dan eski takımı FC Kopenhag'a transfer olan ve önceki akşam Silkeborg karşısında 90 dakika forma giyen golcü, bu transferin kendisini çok şaşırttığını ifade etti.

Yakın zamana kadar sadece Türkiye'deki performansını sergilemeye odaklandığını, ancak eski kulübüne karşı oynadığı iki maçtan sonra tablonun değiştiğini ifade eden Cornelius, aniden oluşan eski takımına geri dönme fırsatı üzerine, Kopenhag'a gitmesi için daha ucuz bir fiyata izin vermelerinden dolayı bordo-mavililere teşekkür etti.

"Trabzonspor'un böyle davranmasına şaşırdınız mı?" sorusuna ünlü forvet Cornelius, şu cevabı verdi:

"Bu anlayışa sahip olmadıklarından korkabilirdim. Ama yönetimde anlayışla karşılayan iyi insanlar vardı ve bunun için herkese minnettarım."



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