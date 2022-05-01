Andreas Cornelius, krallığa koşuyor

Şampiyon Trabzonspor 2021-22 sezonunda gol kralını da kadrosundan çıkarmak istiyor.



Antalyaspor karşısında bordo-mavilileri 1-0 öne geçiren golü atan ve iç sahadaki en erken golü bulan Danimarkalı santrfor Andreas Cornelius, 15'e ulaşarak gol krallığı yarışında Hatayspor'dan El Kaabi ve Kasımpaşa'dan Umut Bozok'u yakaladı. Cornelius ayrıca bu sezon üçüncü kez aynı takıma iki maçta da gol atmayı başardı.



Danimarkalı bundan önce Alanyaspor ve Beşiktaş'a karşı da sezonun her iki maçında gol atmıştı. Bordo-mavili forma ile gol kralı olan son futbolcu ise Alexander Sörloth..



Norveçli golcü 2019-20 sezonunda 24 golle zirvede yer almıştı.



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Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un en fazla maçta açılış golünü atan isim Cornelius oldu.





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