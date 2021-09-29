Andreas Cornelius kendini buldu!

Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucunda renklerine bağladığı Andeas Cornelius, kendini buldu.

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Andreas Cornelius kendini buldu!
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29 Eylül 2021 12:08
Karadeniz devinin uzun uğraşlar sonucunda renklerine bağladığı Andeas Cornelius, kendini buldu.

Geçen sezon İtalya Serie A'da Parma formasıyla çıktığı 29 maçta sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 7 karşılaşmada fileleri 3 kez sarsarak kendini aştı.

Danimarkalı santrfor ayrıca son 7 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Cornelius en son 2014- 15'te Kopenhag formasıyla ilk 5 haftada 3 kez sahne almıştı.


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