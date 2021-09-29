Karadeniz devinin uzun uğraşlar sonucunda renklerine bağladığı Andeas Cornelius, kendini buldu.



Geçen sezon İtalya Serie A'da Parma formasıyla çıktığı 29 maçta sadece 1 gol atabilen 28 yaşındaki forvet, Süper Lig'de 7 karşılaşmada fileleri 3 kez sarsarak kendini aştı.



Danimarkalı santrfor ayrıca son 7 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Cornelius en son 2014- 15'te Kopenhag formasıyla ilk 5 haftada 3 kez sahne almıştı.



