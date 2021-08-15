Andreas Cornelius ilk 11'i zorluyor

Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, Bordo-Mavili formayla ilk idmanına çıktı. Avcı'nın, fit görüntüsüyle dikkat çeken Danimarkalı yıldızı Yeni Malatya maçında 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
Uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla İtalyan ekibi Parma'dan kadroya katılan Andreas Cornelius da Bordo-Mavililer'le ilk idmanına çıktı.
Oldukça fit olduğu gözlemlenen Danimarkalı forvetin yeni takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlaması da teknik heyeti sevindirdi. Abdullah Avcı'nın, Yeni Malatya karşısında 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor
Uzun uğraşlar sonucunda büyük umutlarla İtalyan ekibi Parma'dan kadroya katılan Andreas Cornelius da Bordo-Mavililer'le ilk idmanına çıktı.
Oldukça fit olduğu gözlemlenen Danimarkalı forvetin yeni takım arkadaşlarına kısa sürede uyum sağlaması da teknik heyeti sevindirdi. Abdullah Avcı'nın, Yeni Malatya karşısında 28 yaşındaki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında yer alıyor