Trabzonspor forvet transferine nokta koymaya çok yaklaştı. Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan Andreas Cornelius'ta önemli mesafe kat etti.



Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'in haberine göre, 28 yaşındaki oyuncunun kulübü Parma'ya taksitler halinde 5 milyon Euro teklif eden Fırtına, Danimarkalı futbolcuya da 4 yıllık sözleşme önerdi. Kontratın içeriğinde ise 1 milyon 500 bin Euro maaş ve çeşitli bonuslar içeren 1 milyon Euro ek ücret var.



Toplamda 2.5 milyon Euro'yu bulan bu teklife oyuncunun sıcak baktığı bildirilirken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da "Parma ile rakamsal konularda görüşüyoruz. Süreç olumlu devam ediyor. Ciddi mesafe aldık" dedi.



İTALYA'YA ÖZEL UÇAK



Yıldız futbolcunun menajeri Trabzon'a gelmiş ve Facetime ile oyuncuyla görüşüp, buradan ev bakmıştı. Bordo-mavililer de bugün Cornelius için İtalya'ya özel uçak gönderecek. Son pürüzler de giderilip anlaşma sağlanırsa, oyuncuyu da alıp Trabzon'a dönecek.



BİR YORUM; İSKENDER GÜNEN

"AVCI'NIN ELI HÜCUMDA GÜÇLÜ"



Ekuban'ın gidişi Trabzonspor'u etkiler mi? Caleb Ekuban, Trabzonspor'a rezerv oyuncu olarak gelmişti. Ancak gösterdiği performansla takımın değişmez oyuncularından biri oldu. Atletik özellikleriyle ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir futbolcuydu. Ganalı oyuncu, Trabzonspor'a geldiği günden bugüne kadar çok önemli katkılar yaptı. Yokluğunda, Trabzonspor'un oluşturduğu kadro düşünüldüğünde çok önemli bir sorun ortaya çıkmaz. Çünkü Caleb Ekuban'ın olduğu hücum bölgesinde, bordo-mavili ekibin yetenekli oyuncuları mevcut.



