Andreas Cornelius: 'Bu sezon hedefim rekor!'

Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Cornelius, attığı gollerle şampiyonluk sezonuna damgasını vurmuştu.



Ligde 37 maçta 15, toplamda ise 42 maçta 17 golle sezonu tamamlayarak kariyerinin en skorer dönemlerinden birini geçiren Danimarkalı santrfor, yeni sezon öncesi hedef büyüttü.



Trabzonspor'un yanı sıra Danimarka Milli Takımı'nda Fransa'ya karşı attığı gollerle de Avrupa'nın dikkatini çeken Cornelius, 2022-23 sezonu damga vurmak istiyor.



Bunun için kampta oldukça istekli çalışan Cornelius'un kafasındaki rakamın 20 gol ve üzeri olduğu öğrenildi.



