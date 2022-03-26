Andreas Cornelius: 'Böylesini görmedim'

Şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor'da Andreas Cornelius, takımdaki ilk sezonunu ve Karadeniz'deki yaşantısını anlattı.



Danimarka Milli Takımı kampında ülke basınına konuşan tecrübeli forvet, "Sokakta taraftarların yoğun ilgisi oluyor. Çok iyi taraftarlarımız var. Böyle bir şeyle daha önce karşılaşmamıştım. Birçok kulüpte top koşturdum ama bu bambaşka bir şey. Kentte gezintiye çıkmaya kalktığımda herkes fotoğraf çekilmek istiyor" dedi.



Cornelius "Şehirde kalabalık bir yere gittiğimde mutlaka durdurulacağım ve gelen herkesle fotoğraf çekeceksem, aynı yerde çok uzun süre ayakta kalacağım demektir, böyle bir çekim merkezi olarak kalıyorum. Tabii bu ilgi bu sene daha üst noktada çünkü şampiyonluğa ulaşmak üzereyiz ve herkes bu yüzden son derece mutlu" diye konuştu.



Bu sezon ligde 12 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu sözlerini şöyle bitirdi:



"Trabzonspor'da gerçekten mutluyum. Stadyumda da çılgınca bir atmosfer oluyor. Gerçekten deneyimlenmesi gereken bir tecrübe. Danimarka'da her hafta sonu derbi maç oynamak gibi… Ve gerçekten büyük bir gürültü oluyor."



