Andreas Cornelius Avrupa'yı salladı

Trabzonspor'un yıldızı Andreas Cornelius, milli takımdaki performansıyla Avrupa'yı salladı... Danimarka'nın Uluslar Ligi'nde Fransa'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta, 60'ta oyuna giren Kuzeyin Kralı, 68 ve 88'de attığı iki golle takımına galibiyeti getirdi.



Avrupa basını da bu performansın ardından Cornelius'tan övgüyle bahsetti. İngiliz basınından skysport, "Danimarka, Fransa'yı Paris'te sersemletirken, başrolde Cornelius vardı" ifadelerini kullandı.



"75 BİN TARAFTAR SUSTU"



France24 ise; 'Danimarka, Uluslar Ligi'nde Fransa'yı yendi' başlığıyla verdiği haberinde; "Cornelius, attığı iki golle Fransa'nın sesini kıstı" yorumunu yaptı. news.cgtncom da; "Benzema'nın golüne Cornelius iki golle yanıt verdi, Danimarka Fransa'yı deplasmanda yıktı. Cornelius'un ikinci golü sonrası 75 bin Fransız taraftar sustu kaldı" bilgisini paylaştı.





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