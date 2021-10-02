Andreas Beck: 'Beşiktaş inanılmaz bir deneyimdi'

2015-2017 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Andreas Beck, Alman basınına verdiği röportajda siyah-beyazlı takımda yaşadıklarının hiçbir deneyimle karşılaştırılamayacağını söyledi.



Türkiye'deki futbol aşkına dikkat çeken Beck, "Beşiktaş gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Orada zaman normalden farklı geçiyor. Sadece derbiler bile yeter, sahaya uçan şeylerin sayısını söyleyemem. Su şişeleri, çakılar... Tek bir hareket yaptıktan sonra kafana bir şeyler gelmemesi için kendini korumalısın. Atmosfer, gürültü, bağlılık, taraftarlarımızın aşkı tarif edilemez. Oradaki tecrübelerimden bir kitap çıkarabilirim." ifadelerini kullandı.



34 yaşındaki oyuncu, şu sıralarda Belçika'da KAS Eupen forması giyiyor.



