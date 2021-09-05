Andrea Poli: 'Türkiye tercihimden çok memnunum'

Antalyaspor'un yeni transferlerinden Andrea Poli, La Gazzette dello Sport'a bir röportaj verdi ve Türkiye'ye gelme kararına değindi.



Türkiye'deki ilk izlenimleri sorulan İtalyan oyuncu, "Türkiye tercihimden çok memnunum, artık değişim zamanı gelmişti. Türkiye Ligi'nin teknik kalitesi gün geçtikçe yükseliyor. Örneğin benim sahadaki partnerim Nuri Şahin, Beşiktaş Pjanic'i aldı. Çok yeni statlar, harika tesisler, tutkulu taraftarlar var. Herkes bana Balotelli'yi soruyor, yakın zamanda onunla buluşacağım." ifadelerini kullandı.



"BOLOGNA'YA VEDA EDİNCE AĞLADIM"



Bologna'dan ayrılırken üzüldüğünü kaydeden Poli, "Bologna'da geçirdiğim 4 güzel yıla veda ettiğimde ağladım, arkamda bıraktıklarıma üzüldüm. Bologna'yı seviyorum ve hep seveceğim." dedi.



"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYACAĞIM"



Futbolculuk sonrasında kariyer hedefi sorulan Poli, "Teknik direktör olmayacağım. Şu anda sadece oynamayı düşünüyorum, sonrasına bakacağız." diye konuştu.



