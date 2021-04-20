Andrea Pirlo'dan Avrupa Süper Ligi'ne destek

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında Avrupa Süper Ligi ile ilgili gelen soruya yanıt verdi.



Pirlo, "Başkan Agnelli bu sabah bizimle konuştu. Mutluyuz, çünkü bu yeni projenin öncülerinden biri bizim başkanımız. Yıllar boyunca Avrupa'da çok değişiklik oldu, olacak. Bu konuda en iyi açıklamayı yapacak kişi ben değilim. Başkan, 1-2 gün içerisinde konuşacak." dedi.



Juventus, Milan ve Inter ile birlikte Avrupa Süper Ligi'ne katılan 3 İtalyan kulübünden biri oldu.



İtalyanlar dışında İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Tottenham ve Arsenal dahil olmuştu.



