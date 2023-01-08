Andrea Pirlo: 'Yumuşak kaldık'

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 3-3 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, iyi bir maç çıkardıklarını ancak sonunu getiremediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, "İyi bir maç çıkardık ama maalesef sonucu gelmedi. 2-0 öne geçtik, iyi bir ilk yarı sonrasında skor 2-2'ye geldi. 3-2'yi bulduk ve skoru lehimize çevirdik ama daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topla golü yedik. Galibiyet bize moral verebilirdi. Maalesef bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.









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