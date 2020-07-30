Andrea Pirlo yeniden Juventus'ta

Emekli futbolcu Andrea Pirlo, Juventus'ta U23 takımının teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; juventus.com
Andrea Pirlo yeniden Juventus'ta
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30 Temmuz 2020 17:56
Juventus, emekli futbolcu Andrea Pirlo'yu U23 takımının başına teknik direktör olarak getirdi.

Kariyerinde Juventus, Inter, Milan ve Parma gibi takımlarda oynayan 41 yaşındaki Pirlo, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi ve 6 kez de İtalya Serie A şampiyonu oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM DEMİŞTİ

41 yaşındaki Pirlo, daha önce yaptığı açıklamada; "En çok duyduğum soru şu; "Neden teknik direktör olmuyorsun?" Neden olayım ki? Hayatım futbol için seyahat etmekle, antrenman yapmakla, kampta geçti. 4 çocuğum var! Hayat kısa ve çocuklarımla olmalıyım" demişti.



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