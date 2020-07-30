Andrea Pirlo yeniden Juventus'ta

Juventus, emekli futbolcu Andrea Pirlo'yu U23 takımının başına teknik direktör olarak getirdi.



Kariyerinde Juventus, Inter, Milan ve Parma gibi takımlarda oynayan 41 yaşındaki Pirlo, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez Şampiyonlar Ligi ve 6 kez de İtalya Serie A şampiyonu oldu.



TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAM DEMİŞTİ



41 yaşındaki Pirlo, daha önce yaptığı açıklamada; "En çok duyduğum soru şu; "Neden teknik direktör olmuyorsun?" Neden olayım ki? Hayatım futbol için seyahat etmekle, antrenman yapmakla, kampta geçti. 4 çocuğum var! Hayat kısa ve çocuklarımla olmalıyım" demişti.



