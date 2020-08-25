Andrea Pirlo: 'Tudor'u getirmek benim tercihimdi!'

Juventus'ta Sarri'nin görevine son verilmesinin ardından takımın başına geçen Andrea Pirlo, basın karşısına çıktı ve soruları yanıtladı.



Oynatmak istediği futbolu anlatan çiçeği burnunda teknik adam, "Tekrar tutkuyu, harika futbolu geri getirmeyi istiyorum. Oyuncularıa şunu söyledim: Top sizde olacak ve kaybettiğinizde hemen kazanacaksınız. Doğru zamanda, doğru yerde olduğuma inanıyorum. Taktiksek olarak geride 3 ya da 4 oyuncu ile oynayabiliriz, herhangi bir formasyonum yok. Coşku her geçen gün artmalı" dedi.



Igor Tudor'un yardımcı antrenör olarak takıma katılmasının kendi tercihi olduğunu da kaydeden genç hoca, "Tudor'u getirmek, benim tercihimdi. Yanımda deneyimli bir antrenöre, karakterli eski bir defans oyuncusuna ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.



