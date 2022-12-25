Andrea Pirlo: 'İyi bir maç çıkardık'

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, iyi bir maç olduğunu söyledi.



Pirlo, "İyi bir takıma karşı iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Eksik oyuncularımız vardı, sıkıntılı durumlarımız vardı ama herkes elinden geleni yaptı. Buradaki tek negatif durum, bu maçtan puan çıkaramamak. Maalesef puanı çıkartamadık." diye konuştu.



