Andrea Pirlo için sürpriz talip!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınında yer alan habere göre, Roberto Martinez sonrası yeni teknik direktörünü arayan Belçika Milli Takımı'nda, adaylar arasında Pirlo da yer alıyor.



Belçika'nın, artık teknik direktör konusunda resmi adımlara başlayacağı ve bu hafta adaylar ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.



Fatih Karagümrük'ün başında bu sezon Süper Lig'de 17 maça çıkan İtalyan teknik adam, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.



Pirlo, daha önce Juventus'ta da bir sezon teknik direktörlük görevini yürütmüştü.





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