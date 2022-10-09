Andrea Pirlo için kader maçı; F.Bahçe

Bu sezon Fatih Karagümrük'ün başına büyük beklentilerle geçen Andrea Pirlo için bugün en kritik sınav olacak.



7 haftada Karagümrük ile sadece 1 kez kazanabilen ve 3 mağlubiyet- 3 beraberlik alan İtalyan teknik adam, küme düşme hattının da 2 puan üstünde (6 puan) haftaya giriş yaptı.



Son olarak İstanbulspor'a karşı öne geçmesine rağmen 5 dakika içerisinde yediği gollerle rakibe teslim olan Karagümrük, yenik duruma düştüğü 4 maçın hiçbirini galibiyete çeviremezken, sadece 1 beraberlik alabildi. Performansı ile topun ağzında olan Pirlo'nun Fenerbahçe maçındaki skora göre Karagümrük'teki kaderi de belli olacak.





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