Andrea Pirlo: 'Higuain, projemizin bir parçası değil!'

Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo, tecrübeli forvet Gonzalo Higuain ile yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi.



Basın toplantısında konuşan Pirlo, "Gonzalo Higuain ile konuştuk, bu yaz takımdan ayrılacak. Bizim projemizin bir parçası değil, onu göndermeye hazırız." dedi.



Juventus'ta 149 maça çıkan ve 66 gol, 16 asistlik performans sergileyen Arjantinli golcünün 1 yıl daha sözleşmesi vardı.



