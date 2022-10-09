Andrea Pirlo: 'Hayatımda böyle şey görmedim'

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Pirlo, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu." dedi.
İtalyan teknik adam, "İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti." diye konuştu.
"HAYATIMDA BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"
Pirlo, "İyi bir maç oynadık. Böyle önemli bir kulüp ve ateşli bir seyirci önünde iyi maç çıkardık. Oyuncularıma ekstra bir şey söyleyemem. Son anlardaki dikkatsizlik mağlubiyete neden oldu." dedi.
İtalyan teknik adam, "İki tane penaltıdan gol yedik. Bu da yeni kuralla ilgili şeyler tartışmalı olabiliyor ama kural bunu getirdi. Savunma anlamında istediğimiz şeyleri ortaya koyduk ama dikkatsizlikler 5 gole mal oldu. Artık yapacak bir şey yok, maç bitti." diye konuştu.
"HAYATIMDA BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pirlo, çok iyi bir maç oynadıklarını belirtti.
Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇ BİZE İLHAM VEREBİLİR"
Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.
Büyük bir seyirci topluluğu önünde oynadıklarını hatırlatan Pirlo, "İstediklerimizi sahaya yansıttık ama son gol her şeyi bozdu. Planladığımız gibi göğüs göğüse çarpıştık ama sonunu getiremedik. Yürekli ve korkmadan oynadık. Ben 4 gol atıp kaybeden takım hayatımda hatırlamıyorum ama futbolda böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.
"BU MAÇ BİZE İLHAM VEREBİLİR"
Dikkatsizlik nedeniyle 2 penaltı golü yediklerini aktaran İtalyan teknik adam, "Bu maç, yeniden başlamamız için bize ilham verebilir. Bu isteği her maça yaymak bize sonucu getirecektir. Her maçta kararlar alıyoruz. Bugün Borini'yi savunma arkasına koşabileceği için tercih ettim. Rakibe göre bunları şekillendiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.