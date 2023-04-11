VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Öne geçmelerine rağmen kaybetmeleri hakkında konuşan Andrea Pirlo "Pozisyonlara girdik ama maçı kapatamadık. Fenerbahçe'ye karşı çok sıkıntı çekmedik ama maçı kapatamazsanız, böyle sonuçlar olabilir." dedi.



Andrea Pirlo "Kaçan pozisyonlar maçın şeklini değiştirdi. Fenerbahçe duran topu iyi değerlendirdi. Futbolda detaylar önemli, bu detaylara daha çok çalışmamız lazım." ifadelerini kullandı.









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