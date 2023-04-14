Andrea Pirlo'dan Trabzonspor'a ret!

Trabzonspor'un görüştüğü Andrea Pirlo, bordo-mavililere teşekkür ederek sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayacağını söyledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo'dan Trabzonspor'a ret!
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14 Nisan 2023 20:16
Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarından biri olan Andrea Pirlo'dan bordo-mavili kulübe kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un görüştüğü İtalyan teknik adam, sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayacağını söyleyip Karadeniz ekibinin teklifini geri çevirdi.

Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından listesindeki diğer teknik adamlarla görüşmeye başlaması bekleniyor.



 
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