Andrea Pirlo'dan Trabzonspor'a ret!

Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarından biri olan Andrea Pirlo'dan bordo-mavili kulübe kötü haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un görüştüğü İtalyan teknik adam, sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayacağını söyleyip Karadeniz ekibinin teklifini geri çevirdi.
Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından listesindeki diğer teknik adamlarla görüşmeye başlaması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre, Trabzonspor'un görüştüğü İtalyan teknik adam, sezonu Fatih Karagümrük'te tamamlayacağını söyleyip Karadeniz ekibinin teklifini geri çevirdi.
Trabzonspor'un bu gelişmenin ardından listesindeki diğer teknik adamlarla görüşmeye başlaması bekleniyor.