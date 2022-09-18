Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir ile Fatih Karagümrük arasındaki maç öncesinde iki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Andrea Pirlo birlikte röportaj verdi.



"PIRLO İLE RAKİP OLMAK DEĞERLİ"



Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Belözoğlu, "Andrea ile karşılıklı takımlarda oynadık. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri. Ülkemizde çalıştığı için çok mutluyum. Hepimiz mutlu olmalıyız. Hocalık biraz daha zor futbolculuktan. Onunla karşılıklı rakip olmak benim için çok değerli ve çok önemli" ifadelerini kullandı.



"KARAGÜMRÜK DOĞRU YOLDA"



Belözoğlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmesinde ise "Zorlu bir maç olacak. Karagümrük zorlu bir takım. 3 maçtır yenilmiyorlar. Doğru yoldalar. Kolay değil. Biz de 2-3 günde 1 maç oynuyoruz. Kazanmayı devam ettirmek kolay değil" diye konuştu.



PIRLO'DAN BELÖZOĞLU YORUMU



Öte yandan Andrea Pirlo da soruları yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, "Şu an farklı sorumluluklarımız var. Saha içiyle saha kenarı farklı. Biz de farklı heyecanlar yaşıyoruz" derken maç değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:



"Çok zor ve çok kompakt bir rakiple oynayacağız. Alnımız açık iyi bir futbol oynamak istiyoruz. Kolay maç olmayacak."



Not: Fotoğraf, yayıncı kuruluş beIN Sports'tan alınmıştır.





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