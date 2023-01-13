Andrea Pirlo'dan Belçika için açıklama

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, hakkında çıkan Belçika Milli Takımı haberleri için konuştu.



Genç teknik adam, Belçika haberleri için, "Haberim yok. Duymadım." açıklamasında bulundu.



İtalyan basını, Roberto Martinez ile yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nda adaylardan birinin de Pirlo olduğunu öne sürmüştü.



Fatih Karagümrük'ün başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Pirlo, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.





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