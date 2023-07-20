Andrea Pirlo bu kez Baniya'yı istiyor

Geçen sezon Karagümrük'ü çalıştırdıktan sonra ayrılarak Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo bir eski öğrencisini daha istiyor.



Eski öğrencileri Matteo Ricci ile Fabio Borini'nin Sampdoria'ya gelmelerini sağlayan Pirlo'nun bu kez Karagümrük'ün İtalyan asıllı Türk oyuncusu Rayyan Baniya'yı istediği kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten Sampdoria'nın cevap beklediği kaydedildi.



Babası Beninli ve annesi Türk olan Baniya, 1999 yılında İtalya'da dünyaya gelmişti. Süper Lig'de geçen sezon 29 maçta 2 gol kaydeden Baniya, kendisini Türk hissettiğini ve A Milli Takım'da oynamak istediğini açıklamıştı.



