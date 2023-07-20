Andrea Pirlo bu kez Baniya'yı istiyor

Andrea Pirlo'nun eski öğrencisi olan Fatih Karagümrüklü Rayyan Baniya'yı istediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Andrea Pirlo bu kez Baniya'yı istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2023 02:24
Geçen sezon Karagümrük'ü çalıştırdıktan sonra ayrılarak Sampdoria'nın başına geçen Andrea Pirlo bir eski öğrencisini daha istiyor.

Eski öğrencileri Matteo Ricci ile Fabio Borini'nin Sampdoria'ya gelmelerini sağlayan Pirlo'nun bu kez Karagümrük'ün İtalyan asıllı Türk oyuncusu Rayyan Baniya'yı istediği kaydedildi. 24 yaşındaki oyuncuya teklifini ileten Sampdoria'nın cevap beklediği kaydedildi.

Babası Beninli ve annesi Türk olan Baniya, 1999 yılında İtalya'da dünyaya gelmişti. Süper Lig'de geçen sezon 29 maçta 2 gol kaydeden Baniya, kendisini Türk hissettiğini ve A Milli Takım'da oynamak istediğini açıklamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery