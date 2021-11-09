Andrea Bertolacci, Galatasaray'ı istiyor

TEKLİF GELİRSE GALATASARAY

Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı. Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü VavaCars Fatih Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti.Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek. Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı.Karagümrük cephesi de sezon sonunda bedavaya ayrılacağı için Bertolacci'yi ocak ayında satmaya karar verdi.