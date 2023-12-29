Andrea Bertolacci 3. kez Fatih Karagümrük'e

Fatih Karagümrük'ün, İtalya Serie B'de Cremonese forması giyen eski yıldızı Andrea Bertolacci ile anlaştığı öğrenildi.
32 yaşındaki İtalyan maestro, transfer gerçekleşirse kırmızı- siyahlılara 3. kez imza atacak.
Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 2025'te bitiyor.
8 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Cremonese ile 8 resmi maça çıkan Andrea Bertolacci bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
32 yaşındaki İtalyan maestro, transfer gerçekleşirse kırmızı- siyahlılara 3. kez imza atacak.
Tecrübeli orta sahanın sözleşmesi 2025'te bitiyor.
8 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Cremonese ile 8 resmi maça çıkan Andrea Bertolacci bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.
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