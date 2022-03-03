Andrea Agnelli: 'Avrupa Süper Ligi başarısız olmadı'

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.



Projenin yeniden masaya yatırılacağını söyleyen Agnelli, "Avrupa Süper Ligi projesi başarısız olmadı. Bana göre Avrupa futbolunun ciddi bir reforma ihtiyacı var. Süper Lig sadece bir kişinin değil, 12 takımın bir ekip çalışmasıydı. 12 kulüp, 120 sayfalık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme kulüplerden 11'i için hala geçerli." dedi.



Uzlaşmanın bir seçenek olmadığını söyleyen Juventus Başkanı, "Uzlaşma artık bir seçenek değil daha derin reformlara ihtiyacımız var. Futbolu bir tekel işletmecisi gibi yürütmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.





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