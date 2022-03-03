Andrea Agnelli: "Avrupa Süper Ligi başarısız olmadı"

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi projesinin başarısız olmadığını ve yeni bir reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Andrea Agnelli: 'Avrupa Süper Ligi başarısız olmadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 21:42
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Projenin yeniden masaya yatırılacağını söyleyen Agnelli, "Avrupa Süper Ligi projesi başarısız olmadı. Bana göre Avrupa futbolunun ciddi bir reforma ihtiyacı var. Süper Lig sadece bir kişinin değil, 12 takımın bir ekip çalışmasıydı. 12 kulüp, 120 sayfalık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme kulüplerden 11'i için hala geçerli." dedi.

Uzlaşmanın bir seçenek olmadığını söyleyen Juventus Başkanı, "Uzlaşma artık bir seçenek değil daha derin reformlara ihtiyacımız var. Futbolu bir tekel işletmecisi gibi yürütmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.