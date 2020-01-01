Andre Villas Boas'a talip çıktı!

EURO 2020'nin ardından Rusya Milli Takımı'nda teknik direktör Stanislav Cherchesov'un görevine son verilmesi bekleniyor.



Rusya'da yeni teknik direktör adayları arasında Fenerbahçe ile de adı geçen Andre Villas Boas yer alıyor.



43 yaşındaki Portekizli teknik adam, "Rusya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.



Andre Villas Boas "Bu konu hakkında yorum yapamam. Ancak Rusya ile ilgili çok iyi anılarım var. Çok iyi dostlarım var" diyerek Rusya Milli Takımı'na açık kapı bıraktı.



Porto, Chelsea, Tottenham, Marsilya gibi takımları çalıştıran Andre Villas Boas, Rusya'da Zenit'te de görev yaptı.



