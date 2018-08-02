Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve Milan'ın Juventus'tan Higuain'i kiralama hamlesiyle gözden çıkarılacak olan Andre Silva'ya çok sayıda talip var.Özellikle Premier Lig'den birkaç kulübün, 22 yaşındaki forvet için Milan'a teklif götürdüğü, oyuncunun da bu tekliflere sıcak baktığı öğrenildi.Galatasaray'dan 4 milyon Euro talep eden ve pazarlığa yanaşmayan Portekizli forvetin, tercihini İngiltere'ye gitmek ya da İtalya'da kalmaktan yana kullanmak istemesi, Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer girişiminde geri adım atmasına yol açıyor.