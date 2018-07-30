Andre Silva'da fark 1 milyon

Bir yandan UEFA anlaşmasıyla ilgili sıkıntıları aşmaya çalışan Galatasaray bir yandan da Fatih Terim'in istediği isimleri bitirmeye çalışıyor... Sarı-Kırmızılılar yaklaşık 10 gün önce gündemine giren ve 'olmaz, çok zor' yorumlarının yapıldığı Andre Silva transferinde mutlu sona giderek yaklaşıyor.Aynı Galatasaray gibi UEFA kıskacında bulunan ve maaş bütçesinde tasarrufa gitmek zorunda olan Milan kulübü, yapılan kiralama teklifini kabul etti. Taraflar kiralama bedeli konusunda da anlaşma sağladı.Yönetim şu anda Andre Silva ve menajeriyle sıkı bir pazarlık içinde... Portekizli yıldız, Galatasaray ve Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor. Ancak yıllık ücret konusunda henüz pürüzler aşılamadı.Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, 23 yaşındaki Silva'ya 3 milyon Euro teklif etti. Portekizli forvet ise 4 milyon Euro'da diretiyor. Yönetim aradaki farkı bazı bonus maddeleri koyarak kapatmayı düşünüyor.