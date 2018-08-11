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Andre Silva yarışını 5 milyon euro ile Sevilla kazandı

Galatasaray'ın da gündemindeki Andre Silva'da transfer yarışını Sevilla kazanırken, golcü oyuncunun 5 milyon kiralama bedeliyle İspanyol temsilcisine imza atması bekleniyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Andre Silva yarışını 5 milyon euro ile Sevilla kazandı
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11 Ağustos 2018 15:19
Galatasaray'ın golcü adaylarından olan Andre Silva'nın kısa süre içerisinde La Liga temsilcisi Sevilla'ya transfer olması bekleniyor.

AC Milan'da bekleneni veremeyen ve daha fazla forma şansı bulması için kiralık olarak gönderilmesine karar verilen Andre Silva için transfer yarışında Sevilla galip çıktı.

Galatasaray'ın da istediği Andre Silva konusunda Sevilla, AC Milan ile anlaşmaya varırken, transferin rakamları da belli oldu.

Sevilla, Andre Silva'yı 5 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katacak. İspanyol temsilcisi ile Milan arasındaki sözleşmede Silva'nın satın alma opsiyonu da 30 milyon euro olarak belirlendi. Sevilla ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya uçan Andre Silva'nın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Andre Silva, geride kalan sezon AC Milan formasıyla 40 maçta 10 gole imza attı.





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