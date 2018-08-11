Andre Silva yarışını 5 milyon euro ile Sevilla kazandı

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'ın golcü adaylarından olan'nın kısa süre içerisinde La Liga temsilcisi'ya transfer olması bekleniyor.AC Milan'da bekleneni veremeyen ve daha fazla forma şansı bulması için kiralık olarak gönderilmesine karar verilen Andre Silva için transfer yarışında Sevilla galip çıktı.Galatasaray'ın da istediği Andre Silva konusunda Sevilla, AC Milan ile anlaşmaya varırken, transferin rakamları da belli oldu.Sevilla, Andre Silva'ykiralama bedeliyle kadrosuna katacak. İspanyol temsilcisi ile Milan arasındaki sözleşmede Silva'nın satın alma opsiyonu daolarak belirlendi.ile sözleşme imzalamak için'ya uçan Andre Silva'nın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.Andre Silva, geride kalan sezon AC Milan formasıyla 40 maçta 10 gole imza attı.