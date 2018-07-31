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Andre Silva: ''Bu formadan gurur duyuyorum...''

Galatasaray'ın forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Andre Silva, Milan'da mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Andre Silva: ''Bu formadan gurur duyuyorum...''
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31 Temmuz 2018 17:07
Galatasaray'ın Milan'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için uğraş verdiği Portekizli forvet Andre Silva'dan açıklamalar geldi.

''ÇOK ÖNEMLİ BİR TAKIMDA OYNUYORUM''

Andre Silva, sosyal medya hesabından bir taraftarın favori oyuncun kim sorusuna ''Favori oyuncum kim? Andre Silva. İtalyanca öğrenmeye çalışıyorum, en yakın zamanda öğreneceğim. Takımda benden bile kötü İtalyanca konuşanlar var. Milan formasını giymekten gurur duyuyorum. Çok önemli bir takımın formasını giyiyorum.'' dedi.

Galatasaray taraftarları, genç forvetin sosyal medya hesaplarına 'Come to Galatasaray' mesajları bırakmıştı.



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