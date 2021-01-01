Andre Roberson, Brooklyn Nets'e katılıyor!

Serbest oyuncu Andre Roberson'ın, Brooklyn Nets'e katılacağı iddia edildi.



Nets yıldızı Kevin Durant'in eski takım arkadaşı olan Roberson, Oklahoma City Thunder'ın geçtiğimiz ölü sezonda kendisine yeni bir anlaşma teklif etmemesinin ardından, serbest kalmıştı.



Roberson, kendisini son iki sezon boyunca oyunun dışında tutan birçok sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.



Ligde savunmacı kimliğiyle tanınan ve 2017'de NBA'in ikinci savunma beşine seçilmiş olan Roberson, Thunder ile oynadığı 302 maçta 4.6 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



