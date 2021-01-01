Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Andre Roberson, Brooklyn Nets'e katılıyor!

Serbest oyuncu Andre Roberson'ın, Brooklyn Nets'e katılacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Andre Roberson'ın, Brooklyn Nets'e katılacağı iddia edildi.

Nets yıldızı Kevin Durant'in eski takım arkadaşı olan Roberson, Oklahoma City Thunder'ın geçtiğimiz ölü sezonda kendisine yeni bir anlaşma teklif etmemesinin ardından, serbest kalmıştı.

Roberson, kendisini son iki sezon boyunca oyunun dışında tutan birçok sakatlık sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Ligde savunmacı kimliğiyle tanınan ve 2017'de NBA'in ikinci savunma beşine seçilmiş olan Roberson, Thunder ile oynadığı 302 maçta 4.6 sayı ve 4.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal